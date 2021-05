Avec la sortie des grosses cartes Ampere, NVIDIA a donné un coup de boost à sa gamme RTX, qui profite de quelques petits changements d'architecture et surtout de l'utilisation d'un node de gravure plus fin en 10 nm de chez Samsung. Si cela ne s'est pas trop fait voir sur les modèles haut de gamme - puisque le fabricant s'est plutôt amusé à sortir des modèles très gourmands - cela est plus intéressant pour le monde mobile, notamment pour les plus petits GPU qui cherchent à obtenir le meilleur rendement performance/consommation. C'est donc là que rentre en scène la présumée RTX 2050 Ti, qui est validée par l'outil GPU-Z de Techpowerup, et qui se dévoile complètement sur Internet.

GPU GTX 1650 Ti RTX 3050 Ti Architecture Turing Ampere VRAM GDDR6 GDDR6 Qté VRAM 4 Go 4 Go Bus VRAM 128 bit 128 bit BP VRAM 192 Go/s 192 Go/s CUDA Cores 1024 2560 ROP 32 32 TMU 64 213 Fréquence de base 1350 MHz 1222 MHz Fréquence en Boost 1485 MHz 1485 MHz Fréquence Mémoire 1500 MHz 1500 MHz TSP 50 W 60 W

Ces informations laissent quelques détails intéressants, comme sur la mémoire vive qu'utilise la RTX 3050 Ti pour les PC portables, puisqu'elle est exactement la même que la génération précédente. Si les 4 Go semblent tout à fait logiques dans cette configuration, nous sommes plutôt surpris de voir des puces en 12 Gbps, ce qui ne permet pas de gains sur l'utilisation de la mémoire vidéo. Cependant, un énorme pas est présent sur le nombre d'unités de calcul, puisque nous avons apparemment près de 2,5 fois plus de CUDA Cores pour cette carte, ce qui explique les écarts de performances sur la fuite précédente. Par ailleurs, les fréquences montrent qu'il s'agit très probablement d'un modèle configuré avec un TDP de 60 W, rendant difficile la comparaison finale avec d'autres PC portables équipés en GTX 1650 Ti, et il faudra trouver des benchmarks utilisant les mêmes TDP. Et si le prix le permet, peut être que le RTX deviendra enfin abordable en version portable, qui sait ? (source : Techpowerup)