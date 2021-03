Penchons-nous, si vous le voulez bien, sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) de la huitième semaine de l'an 2021. On constate que Valheim n'en a toujours pas fini de squatter la 1re place du classement, tout comme ce bon vieux jeu chinois qui s'accroche au podium telle une moule sur un rocher. On notera les arrivées de Persona (deux versions/régions) et d'Outriders, deux seules véritables sorties de la semaine passée. Mention honorable au DLC de CS:GO, qu'on suppose boosté par la compétition Intel Extreme Masters à Katowice (Pologne).

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 08 Semaine 07 1 Valheim Valheim 2 Valve Index VR Kit 鬼谷八荒 3 鬼谷八荒 Valve Index VR Kit 4 Persona® 5 Strikers PUBG 5 Persona® 5 Strikers Rust 6 Stardew Valley Nioh 2 – The Complete Edition 7 Outriders Battlefield V 8 Nioh 2 – The Complete Edition Sea of Thieves 9 Baldur's Gate 3 Grand Theft Auto V 10 Counter-Strike: Global Offensive – Operation Zerbrochener Reißzahn Persona® 5 Strikers

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), eh bien on ne peut que déplorer la tristesse sans fin qui nous étreint à la vue de ce tableau merdique. Aucune sortie majeure n'ayant eu lieu récemment, le relatif immobilisme du classement n'est qu'une conséquence logique de la situation actuelle. C'est triste, mais c'est comme ça. Et mars ne s'annonce guère plus palpitant...