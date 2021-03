L'imagination de l'humain ne connaît pas vraiment de limites, sauf peut-être celles à prendre en compte pour créer un produit viable commercialement parlant et c'est bien pour ça qu'un certain conformisme ne manque jamais de s'imposer tôt ou tard sur un marché (un constat qui vaut pour la plupart), à partir du moment où tout le monde s'est mis d'accord sur ce qui se vend le mieux. Bien sûr, il y a des exceptions.

Parfois, il suffit d'avoir accès aux bons matériaux et outils (et du skill et de la patience) pour se créer un truc hors de l'ordinaire. C'est d'ailleurs justement tout l'attrait du modding, dont nous vous parlons aussi de temps en temps dans nos colonnes, même si cela reste une activité de niche (les « vrais » artistes aussi ne sont pas forcément très nombreux), elle permet des choses que nous ne pourrons jamais trouver dans le commerce de masse. Enfin, à défaut d'avoir les outils adaptés, le temps ou les compétences requises, rien n’empêche de se satisfaire d'un bon logiciel de rendu 3D pour matérialiser, même si ce n'est que virtuellement, les fruits d'une imagination débordante et potentiellement déjantée - il faut bien que ça sorte d'une manière ou d'une autre ! Cependant,

Aujourd'hui ce ne sont pas des boîtiers, mais des souris que nous allons découvrir, avec une belle sélection de mulots plus ou plus élevée sur l’échelle du WTF ! Certaines avaient probablement été commercialisée à une époque et d’autres peuvent potentiellement toujours être trouvées dans le commerce — enfin, certainement pas sur un site « sérieux » -, mais beaucoup sont avant tout des concepts virtuels ou des créations physiques individuelles - nous ne sommes de toute façon clairement pas là pour faire du shopping. Sans plus attendre, voici ce que nous avons déniché pour vous sur la toile ! On vous laisse admirer... et rêver (ou pas).

Souris orteils avec des poils en bonus, ou plutôt souris « transformers » ?

Une souris cage thoracique, avec une colonne vertébrale en guise de molette et les omoplates pour boutons ? Sinon, quoi de mieux qu'un mulot Jagdpanther pour écraser les alliés dans CoH ?

Souris tranchée... ou explosive !

Votre araignée favorite est morte ? Personne : coulez-là dans de la résine et faites-en une souris ! Arachnophobe s'abstenir...

Une souris lingot pour apporter un peu de bling à sa vie et une souris dessert pour les gourmands.

Un mulot à la queue personnalisable et un autre qui a révélé sa vraie nature d'insecte volant !



No comment, mais vous ne pourrez plus jamais dire que vous n'arrivez pas à le trouver... Elle d'ailleurs fait l'objet d'une brève dédiée en 2010 ... Une autre époque.

Le meilleur pour la fin ! En avant-première, notre souris top secrète actuellement en conception chez Comptoir Labs, elle repoussera les limites des sensations en jeu 8K grâce à sa forme ergonomique inspirée du derrière tout doux de Pascal, en string du dimanche raytracé édition CO².

