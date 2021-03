Alors que c'est dans deux jours, le 3 mars à 17 heures dans nos verts pâturages, qu'AMD tiendra sa conférence, on commence à voir des fuites sur certaines cartes RX 6700 XT. Bien que nous ne sachions pas vraiment quelles seront avec exactitude les cartes qui seront dévoilées ni leur nombre, nous avons quand même la certitude que la RX 6700 XT sera du voyage. GPU-Z avait ajouté à sa dernière version les RX 6700 et RX 6600 series, c'est sur ce point que le vrai doute subsiste. En attendant, on a deux fugitives rattrapées par la patrouille, et elles proviennent des usines ASUS. À l'insu de son plein gré, telle est la question !

La première des deux est la "petite", issue de la gamme DUAL, avec quand même des attributs pas banals pour une carte de cette gamme. 2.7 slots, 29.7 cm, 6+8 pins pour l'entrée des électrons dans le circuit, et une carte qui dépasse allègrement l'équerre arrière en hauteur.

La seconde fait partie de la série TUF, et ressemble comme deux gouttes d'eau à sa soeur RX 6800 XT testée dans nos colonnes. Du coup, elle en prend l'embonpoint, 32.2 cm, quasi 3 slots, 3 moulins dont celui du centre qui fait le boulot inverse des deux extrêmes, on a toujours un oncle original dans une famille ! On attend par conséquent les tests, mais on ne se fait guère d'illusions sur les tarifs, qui devraient grever l'intérêt général, hélas. Pour combien de temps ? (Source VDCZ)