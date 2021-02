Control était sorti sur PC il y a quelque temps, en août 2019, et il avait deux particularités techniques. La première était qu'il inaugurait un DLSS expérimental 1.9, qui tournait sur les cuda cores des Geforce. Ceci était rendu possible par le fait que le jeu ne chargeait pas beaucoup/assez les cuda cores, leur permettant d'assurer ce DLSS. Toutefois, il fut abandonné, car les autres jeux parus étaient moins tendres avec les transistors. Ensuite, l'intégration du ray tracing était la plus convaincante jamais vue dans un jeu, avec une association réussie de PhysX. Vous pouvez retrouver notre article sur ce lien.

Le jeu était sorti sur PS4 Pro, il l'est sur PS5 désormais. DigitalFoundry a fait une analyse des versions Playstation citées, et comparé le résultat avec un PC à fond. Il se trouve que le ray tracing est bon, mais sur de multiples détails, celui de la PS5 reste en deçà de celui sur PC, et que le rendu final s'apparente à celui sur PC avec un mélange de low et de medium dans les options. On se doutait bien que ça serait dégradé pour assurer un haut framerate en 1440p. Là où la PS5 fait mieux que sur PC, c'est sur les temps de chargement, en moyenne 2 secondes plus rapide que sur PC, mais largement moins que la PS4 Pro qui fait pitié désormais. D'ici quelques années, le PC aura continué à faire progresser le ray tracing au gré des générations de GPU, plus de puissance de traitement, plus de rayons, plus d'intersections, plus de surfaces rugueuses, plus de sources lumineuses, l'éternelle évolution pour peu que les développeurs s'y attèlent !