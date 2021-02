Windows sur processeur ARM, c’est l’histoire d’un mariage qui prend des allures de Duke Nukem Forever la disponibilité théorique en plus : certains en parlent, il paraît que des tests ont été faits, mais le résultat final n’est jamais vraiment à la hauteur des attentes, quelle que soit la révision testée. En effet, si la perspective de se débarrasser des casseroles du vieil x86 peut semble une idée merveilleuse sur papier, la pratique est loin d’être aussi simple.

En effet, les CPU retenus pour l’intégration dans des laptops, pourtant testicouillus pour des ARM, ne font pas le poids par rapport au milieu de gamme du genre, mais le surcoût, lui, est bien présent. Néanmoins, une des causes de cet échec réside dans le faible support logiciel : pour les applications ne possédant pas de version native — comprendre, qui n’ont pas été adaptées spécialement pour —, une émulation a lieu, ce qui engendre des performances et une réactivité clairement handicapée. Cela pourrait être amené à évoluer (légèrement), puisque l’une des plus populaires suites de bureautique, LibreOffice, vient de se mettre à jour en 7,1 et propose désormais une version Windows ARM. Bien que la mouture actuelle soit fortement limitée, son développement est en cours et devrait faciliter grandement la vie des utilisateurs... mais ne constituera en aucun cas une justification de l’achat d’une telle machine. À voir si d’autres organismes suivent le pas. (Source : HeXus)