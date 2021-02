L'année 2020 étant définitivement passée, les rapports concernant les usages du matériel, les statistiques de vente ou le comportement des utilisateurs face au numérique commencent à apparaitre sur la toile. Et il faut tout de même souligner que la crise sanitaire et les mesures sanitaires ont permis de démocratiser l'utilisation des outils informatiques auprès de la grande majorité de la population française, allant de l'adoption massive de la VOD - entrainant quelques soucis de réseaux au passage - à la contrainte - ou le bonheur, au choix - du télétravail et des cours à distance. L'ARCEP a donc joint ses forces avec le CSA pour étudier l'évolution des comportements des Françaises et Français, surtout suite au premier confinement du printemps dernier, qui a eu un impact conséquent comme nous allons le voir.

Tout d'abord, sachez que nous sommes plutôt connectés dans notre quotidien, car 88 % de notre population de plus de 12 ans est connectée, dont 78 % tous les jours, avec un temps de surf moyen de 2h26, sans compter les usages en veille. Les jeunes adultes - 18 à 25 ans - passent 3h36 sur internet par jour, dont 82 % du temps sur des terminaux mobiles. Toutefois, avant de parler de génération hyper connectée, sachez que la télévision reste l'écran le plus utilisé encore aujourd'hui, avec près de 4h07 par jour en moyenne, ce qui reste très élevé et montre que la télévision reste le média principal dans le pays, bien que nous parlons de télévision allumée, qui peut servir aussi à la VOD ou à la radio selon les cas.

Si nous passons autant de temps sur nos téléphones, il se rait intéressant de savoir aussi quels sont les services les plus exploités. Car malgré certaines applications françaises assez exploitées - Deezer, Blablacar par exemple - le top 10 cocorico reste peuplé de services étrangers, avec un recul progressif des réseaux sociaux au profit des messageries et de Netflix, probablement lié à la distanciation sociale. À noter aussi, Tik Tok est encore derrière les autres grands réseaux, mais a dépassé Twitter, lié à sa popularité auprès des jeunes, et Vinted semble devenir populaire sur notre territoire.

L'utilisation du téléviseur évolue aussi, avec la démocratisation des Smart TV et des décodeurs de nouvelle génération, exploitant les services en ligne comme Netflix, Disney+ ou bien Spotify. Si le replay reste la solution la plus exploitée globalement, nous voyons qu'utiliser d'autres services que le simple visionnage des chaînes classiques commence à s'imposer. Cela fait qu'en 2019, 36 % de la population française était abonnée à des services de VOD, contre les deux tiers chez les 18 - 24 ans, montrant que les jeunes adultes sont plus favorables à ces services.

Enfin, un petit mot sur l'impact de la crise sanitaire dans notre relation sur le numérique, puisqu'après le confinement du printemps dernier, notre usage des outils connectés est resté plus élevé qu'à l'habitude, avec 12 min de plus passé devant la télévision par exemple. De plus, le bond sur la VOD est encore plus impressionnant, avec près de 45 % d'utilisateurs en plus avant et après confinement, toutefois une statistique avec quels services exploités aurait été intéressant à rajouter. Grâce à ces chiffres, il semble plus clair pourquoi le déploiement de la fibre optique devient de plus en plus une priorité, en espérant que nos réseaux survivent à l'utilisation massive de données qui croit de plus en plus.