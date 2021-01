Il était temps, petit navire... Ou plutôt le paquebot Cyberpunk. Eh oui, comme le montrent les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) de la semaine passée, le bébé de CDPR quitte enfin la première marche du podium au profit d'un Rust diabolique qui aura largement su profiter, semble-t-il, d'un très gros événement. Tant mieux pour lui. Cela dit, le reste ne bouge quasiment pas, en même temps c'est le début de l'année...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 01 Semaine 53 1 Rust Cyberpunk 2077 2 Valve Index VR Kit Sea of Thieves 3 Cyberpunk 2077 Valve Index VR Kit 4 Sea of Thieves Rust 5 Phasmophobia Hades 6 Raft Raft 7 Hades Phasmophobia 8 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Grand Theft Auto V 9 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 10 Red Dead Redemption 2 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), la transition entre 2020 et 2021 se fait comme si de rien n'était, avec un seul et unique changement qui a lieu sur PC, puisque Cyberpunk laisse sa place au profit de Flight Sim. Bon, on ne vas pas se mentir, on s'y attendait un peu. Il faudra désormais attendre quelques semaines avant de voir les choses bouger au niveau des ventes physiques. Peut-être avec la sortie de Hitman 3 fin janvier ?