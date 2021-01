La onzième génération de CPU Intel ne saurait tarder, et pourtant Internet se montre comme à l'habitude impatient, puisque les fuites sont de retour au sujet des cartes mères Z590. Cependant, le week-end semble avoir été particulièrement productifs pour certains, car nous avons non pas un, mais quatre fabricants qui sont apparus sur le net, mêlant communiqués, photos volées et premières caractéristiques techniques. Et si vous trouviez déjà que les cartes Z490 en faisait un peu de trop, soyez rassurés : Z590 ne fera pas mieux et propose une débauche de technologies.

Ah oui, c'est une grosse fuite ça monsieur, avec toutes ces VRM ça doit pulser non ?

Commençons par MSI, avec une affiche qui présente trois cartes mères aux références connus : la MEG Z590 Godlike, la MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi et la MAG Z590 Tomahawk, soit les plus gros modèles des trois gammes de cartes mères de chez MSI. Dans tous les cas, ils semblerait que les cartes ait reçues 2 VRM de plus pour le CPU, alors que lors du test de la Z490 Tomahawk, nous avions vu qu'il restait difficile de faire chauffer l'alimentation du CPU. Dans l'ensemble, le RGB semble devenir plus présent, et il y a l'air d'y avoir plus d'accastillage. De quoi faire peur par rapport au prix final à la sortie de ces nouvelles cartes, mais attendons les communiqués officiels.

Chez ASUS, nous avons le droit à 4 modèles en cavale, qui sont aussi parmi les plus emblématiques de la société : ROG Maximus III Hero et Glacial (version watercooling), Prime Z590-A et TUF Z590-PLUS Wi-Fi. Même constat ici : le nombre de VRM augmente, le RGB devient plus présent et le refroidissement s'épaissit un peu sur certaines cartes. Point intéressant pour les fans de modding : la ROG Maximus III Glacial propose des connectiques à 90°, ce qui permet de cacher plus facilement les câbles.

Biostar, qui commence de plus en plus souvent à faire parler de lui, suit le chemin des copains. Nous étions habitués à voir principalement des cartes légères et à bas coût, mais il semblerait que le constructeur opte pour la production de modèles proches du mainstream habituel, cherchant probablement à conquérir le cœur des joueurs un peu plus fortunés via ses cartes Valkyrie en ATX et mini-ITX. Il est aussi le premier à proposer un modèle B560 dans les fuites, ce qui permettrait de proposer des modèles moins chers et plus petits. Une diversification des gammes donc, à voir si les modèles moins chers seront toujours aussi présents que par le passé, l'alternative proposée par Biostar pouvant être intéressantes pour certains utilisateurs.

Enfin, GIGABYTE semble avoir avoir envoyé un premier communiqué de presse à certaines rédactions - toutefois, rien n'est affiché sur le site officiel - en détaillant un peu plus la gamme AORUS. USB 4, Thuderbolt 4, Wi-Fi 6E, Ethernet 10G, une tonne de VRM... rien de très nouveau par rapport aux derniers ragots, à part l'apparition d'une nouvelle référence, la Tachyon, prévue pour l'overclocking et les records mondiaux en augmentant la robustesse, selon le fabricant. Dans toutes ces fuites, il y a malheureusement une inconnue forte : le prix, qui à la vue des éléments techniques mis en avant, risque de vous coûter quelques organes.