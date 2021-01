Si vous avez suivi le dossier Zen 3, vous avez remarqué qu'AMD a pu modifier l'architecture interne en passant chaque CCX de 4 à 8 coeurs. Transformant du coup les 5600X et les 5800X en monoCCX, et conservant par la force des choses les 2 CCX pour les 5900X et 5950X, AMD a gagné en performances avec une réduction de la latence qui était de mise sur Zen 2 entre les caches L3. On s'attendait donc à trouver des 5600X et 5800X avec un seul CCD (=1 CCX 8 coeurs + 1clOD) sur le substrat, et il semblerait que ce ne soit pas le cas complètement. 1usmus, qui développe CTR Ryzen 2 -qui sera disponible courant janvier- a découvert que certaines puces censées avoir un CCD en avaient en fait deux. Pas de panique pour autant !

S'il y a deux CCD, cela veut dire que le CPU aurait donc 64Mo de L3 a minima, et deux puces de gestion des entrées/sorties. En effet, il ne s'agit pas de piocher quelques coeurs dans un CCD puis le reste dans l'autre CCD, car on retomberait dans le schéma des Zen 2. Le second CCD serait tout simplement en sommeil, inactif. Ce serait des rebuts de 5900X et 5950X qui n'auraient pas passé les tests, mais qui fonctionnent très bien en tant que 5600X et 5800X. Cela n'aurait aussi aucune incidence sur la consommation, quant au potentiel d'overclocking, ça reste l'inconnu, en sachant que traditionnellement, plus on monte en gamme et plus le potentiel évolue puisque ce sont les meilleures puces qui sont triées. Ça marchait surtout pour Zen 2, pour Zen 3, ça reste à prouver.

En tout cas, c'est une manière comme une autre pour AMD d'augmenter la production pour essayer de répondre à la demande, on constate cependant que les processeurs commencent à retrouver les stocks des revendeurs, mais encore à prix dingos ! (Source Igor's Lab)