Que ce soit le jeu le plus surcôté de l'année ou une réussite totale, Cyberpunk 2077 déchaîne les passions, en témoignent les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) de la semaine, qui le positionnent en tête du classement à environ deux semaines de sa sortie officielle. Et ça, ce n'est pas rien. On notera aussi que Valve arrive toujours à placer son matos VR malgré une offre vidéoludique somme toute relativement pauvrette, mais surtout Phasmophobia et Among Us n'ont pas dit leur dernier mot. Il serait peut-être temps de partir maintenant, faut pas rester là hein.

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), comme on pouvait s'y attendre, Assassin's Creed Valhalla et le dernier Call Of font parler d'eux sur... PS4 (et consoles next-gen). Ce bon vieux FIFA 21 reste dans le coin, tel le milicien armé jusqu'au dents et prêt à bondir, mais on soupçonne une foirade pour le classement de la Xbox One du fait de l'ajout des nouvelles consoles, que nous inclurons ici-même la semaine prochaine histoire d'avoir un élément de comparaison. Et bien sûr, on retrouve l'inénarrable Flight Sim, qui paraît bien parti pour squatter le podium un bon moment sur PC.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 46 Semaine 45 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Microsoft Flight Simulator Assassin's Creed Valhalla FIFA 21 Microsoft Flight Simulator FIFA 21 FIFA 21 2 Les Sims 4 – Édition Standard Call Of Duty: Black Ops Cold War Watch Dogs: Legion FIFA 21 Watch Dogs: Legion Watch Dogs: Legion 3 Farming Simulator 19 – Édition Platinum FIFA 21 Dirt 5 Les Sims 4 – Édition Standard Crash Bandicoot 4: It's About Time Dirt 5