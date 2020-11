Ça bouge enfin un peu du côté des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), et une fois de plus on peut remercier le gentil AAA du moment qui nous emmène à Londres. On note aussi le p'tit WoW qui revient sur PC, notamment grâce à son extension Shadowlands, là aussi c'est une semi-surprise, car même si on n'attendait pas forcément une première place, on supposait néanmoins un apparition sur le podium.

Et concernant les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), on prend les mêmes et on recommence, après avoir secoué un peu au passage. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point Phasmophobia et, a fortiori, Among Us arrivent toujours à ce niveau. M'enfin il en faut pour tous les goûts, nous direz-vous. Phrase qu'on pourrait ressortir au sujet de FIFA 21 qui débarque dans le classement de chez Valve malgré... bah malgré le fait que ce soit FIFA les gars, FIFA ! Bref...

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 44 Semaine 43 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 World Of Warcraft - Shadowlands - Édition Collector FIFA 21 Watch Dogs: Legion FIFA 21 FIFA 21 FIFA 21 2 Microsoft Flight Simulator Watch Dogs: Legion FIFA 21 Microsoft Flight Simulator Crash Bandicoot 4: It's About Time Crash Bandicoot 4: It's About Time 3 FIFA 21 Crash Bandicoot 4: It's About Time Watch Dogs: Legion - Édition Gold Les Sims 4 : Édition Standard NBA 2K21 NBA 2K21