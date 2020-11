Alors que les tests de Zen 3 sortent tout juste et que les stocks sont plus que limités — ce qui n’est pas sans rappeler certaines cartes graphiques vertes — voilà que les intégrateurs cherchent partout les meilleures raisons d’attirer les clients vers eux.

Et, chez GIGABYTE, on se repaît dans le kikalaplusgrosse ! Il faut dire que Zen 1 avait du mal à mouliner dans les tours ; Zen+ et Zen 2 ont bien amélioré la donne, mais la fiesta semble bel et bien de retour avec Zen 3. En effet, il est ici question de pas moins de 6362 MHz sur les 16 cœurs d’un Ryzen 9 5950X, de quoi offrir quelque 87 % de performances supplémentaires... en théorie, car la durabilité de ce genre de configuration est assez limitée !

Un record, ça oui, mais surtout un coup de pub !

Car, en pratique, ce genre de surcadençage extrême — ici atteint en refroidissant à l’azote liquide le dégagement thermique induit par les 1,692 V de Vcore envoyés — sont loin des gains typiques pour une utilisation courante, même si cela peut donner une idée de la marge d’overclocking restante sur les meilleures puces du marché. Enfin, rendons à César ce qui appartient à César : notez la remarquable performance de la X570 AORUS MASTER, qui est parvenu à découper correctement tout le courant mis en entrée pour ce record. Un gage de qualité, certes, encore faut-il que le reste de l’équipement (audio par exemple) soit adapté à l’usage désiré. Avis aux joueurs bien pourvus (financièrement !) qui voudraient une nouvelle config' ? (Source : TechSpot)