Les grosses alimentations ne sont pas rares pour alimenter les configurations les plus gourmandes, mais quid des autres formats que l'ATX ? Manifestement, les amateurs de petits PC ou de mods particuliers ne sont pas toujours les mieux fournis lorsqu'il faut faire tourner le compteur EDF. Or, Silverstone ne serait pas de cet avis, et tente de venir au secours de ceux qui voudraient mettre ce qui se fait de plus performant en composants dans des boitiers de taille minimale en sortant la SX1000, une alimentation pouvant fournir 1000 W au format SFX-L.

Le fabricant ne fait pas dans la dentelle, et propose ici un bloc certifié 80Plus Platine, afin de réduire au maximum le refroidissement nécessaire, ainsi qu'un système entièrement modulaire, un duo qui permet d'optimiser l'encombrement. Sur des plans plus techniques, le fabricant annonce mettre les moyens avec des condensateurs japonais de qualité - mais leurs références ne sont pas toutes lisibles sur les photos - et une régulation plus efficace que le standard imposé par Intel, ce qui permet de réduire les bruits d'alimentation, ce qui réduit la sollicitation de certains composants comme les VRM, bien que les 2 % d'écarts ne seront pas les plus impactant.

La ventilation se base sur un moulin de 120 mm et utilise un algorithme semi-passif, coupant la ventilation en dessous des 20 % de charge et en restant constante jusqu'à environ 60 % de charge, autrement dit dans la grande majorité des opérations lourdes. La garantie est de 5 ans, ce qui semble faible pour un bloc d'alimentation qualitatif, toutefois Silverstone vend l'alimentation comme utilisable 24/7, elle sera donc tout autant appropriée pour les fans de jeux vidéos que pour ceux qui veulent faire une workstation au format ITX, puisqu'il existe des cartes mini ITX pour des Threaripper par exemple. Le prix et la date de disponibilité ne sont pas connus encore à ce jour, mais sachez que les modèles SX800 se trouvent à pas moins de 230 € sur la toile française. Petite taille donc, mais maxi prix ?