Les amateurs de RPG à l'ancienne, ou tout simplement de Donjons et Dragons, sont comme des balles en ce moment avec la sortie en accès anticipé de Baldur's Gate III. Si les plus critiques l'assimilent plus volontiers à un Divinity: Original Sin III (en même temps c'est fastoche, c'est le même dev), d'autres se contentent de jouer dans une optique qu'on oublie trop souvent quand on cause de jeux vidéo : se divertir. Mais là n'est pas la question aujourd'hui, puisque le sujet du jour concerne le côté technique (et non, on ne parlera pas des nombreux bugs) du dernier titre de Larian Studios, qui nous propose - par défaut - un lancement sous Vulkan, avec la possibilité toutefois de basculer sous DirectX 11.

On s'est donc dit qu'on allait tester tout ce petit monde, et c'est donc à l'aide d'une vaillante RTX 2080 Gaming OC que nous lançons les mesures et autres captures d'écran. Donc on a d'un côté Vulkan, et de l'autre côté DirectX 11, l'objectif étant de voir si l'un est plus perf que l'autre. Et on s'attardera uniquement sur les performances aujourd'hui, avec une petite analyse effectuée en 4K UHD (2160p 16/9) qui nous met en évidence une tendance vraiment très subtile en faveur de DX11. On se demande tout de même pourquoi proposer Vulkan par défaut alors qu'il est précisé sur le site du développeur que cette fonctionnalité est en phase de test, mais bon, ça fonctionne quand même et on reste sur quelques pourcents d'écart uniquement. On attend éventuellement des pilotes plus optimisés pour la sortie finale du jeu qui aura lieu... un jour.