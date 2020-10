On fait bosser la mémoire en ce début de semaine avec deux offres chez Amazon Allemagne. Nous trouvons le kit de 2x8 Go de Corsair Vengeance LPX cadencé à 3200 MHz C16 à 63,51 € livré en ce moment. Si vous avez raté l'offre chez Amazon.fr, c'est le moment de vous rattraper. Si 16 Go ce n'est pas suffisant, le kit de 32 Go est disponible au prix de 126,71 € livré lui aussi. Sur ce dernier, si ce n'est pas le meilleur tarif constaté, il a le mérite de vous faire économiser 5€ sur le prix constaté dans l'hexagone. Nos liens sont disponibles juste en dessous si vous êtes intéressés.