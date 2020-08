Gamotron • You talkin' to me ?

S04E33 • 17 août - 23 août 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Battletoads est sorti jeudi 20 août et a été développé par Dlala Studios. Les crapauds sont de retour, 29 ans après leur première apparition sur NES. C'est toujours du beat'em all, et le style graphique évolue pour faire plus mobile moderne. Saura-t-il convaincre ? La page Steam...

Microsoft Flight Simulator est sorti mardi 18 août et a été développé par Asobo Studios. Le célèbre simulateur de vol fait son grand retour, lui aussi, et on en a suffisamment parlé dans nos colonnes pour ne pas vous infliger un énième rappel de ce en quoi ça consiste. Le site du jeu...

PGA TOUR 2K21 est sorti vendredi 21 août et a été développé par HB Studios Multimedia. Encore un retour, celui de la franchise PGA Tour, qui n'est autre qu'un jeu de golf bien sympathique dont 2K a récupéré les droits. À savourer avec la souris dans une main et une bonne bibine dans l'autre. La page Steam...

Peaky Blinders: Mastermind est sorti jeudi 20 août et a été développé par FuturLab. Jeu de stratégie en temps inspiré de la série éponyme, ça nous rappelle évidemment le récent Desperados III et ça ravira les fans du genre et/ou de la série TV. La page Steam...

Spiritfarer est sorti mardi 18 août et a été développé par Thunder Lotus Games. Petit jeu indé de gestion/construction, vous embarquez littéralement pour une aventure dans le monde des morts, puisque vous incarnez une passeuse d'âmes. Guidez les esprits vers l'infini et au-delà. La page Steam...

• Focus

La mafia refait parler d'elle, et c'est grâce à Mafia: Definitive Edition cette fois. En réalité, il était prévu légèrement plus tôt, mais ce remake développé par Hangar 13 vient finalement boucler la trilogie "Definitive Edition". Eh oui, les épisodes 2 et 3 sont déjà sortis et on termine par le 1er, original, n'est-ce pas ? Au passage, on avait pu jeter un oeil au "remaster" de Mafia II Definitive Edition lors d'un Comptoiroscope il y a quelques semaines, mais il s'agit bien là d'un remake complet.

Quoi qu'il en soit, on va pouvoir retrouver les prémices de l'histoire de Tommy Angelo, ce bon vieux chauffeur de taxi attiré par l'appât du gain qui sombrera donc dans les tréfonds mafieux de l'Illinois des années 1930. On devrait retrouver le gameplay et les musiques d'origine, le tout sous la forme d'un jeu d'action-aventure en vue à la troisième personne, mais comme il s'agit d'un remake, on devrait profiter d'un nouveau look et d'une histoire étendue, comme ils disent. Bon, c'est bien joli tout ça, mais il faudra tout de même patienter jusqu'au 25 septembre prochain pour pouvoir faire parler la poudre, que ce soit sur PC, PS4 ou Xbox One...

• Correctifs, DLC, blabla...

