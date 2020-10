Petit à petit, les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) commencent à nous (re)proposer le classement PC qu'on aime... ou pas. En tout cas on est contents de retrouver les fermiers en herbe, quelque part, ça nous rassure. Sur consoles, c'est la mafia qui fait la loi, en même temps vu que c'est la plus grosse sortie du moment, les joueurs console n'ont pas d'autre choix que d'acheter ce qu'on leur propose.

En revanche, pour les joueurs PC, les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) nous montrent que notre plateforme fétiche est encore celle qui propose le plus d'exclusivités. M'enfin pour la petite histoire, sachez toute de même qu'Among Us est en réalité un jeu mobile sorti en 2018, mais ne faisons pas la fine bouche. On notera que Fall Guys continue sa chute, soit par lassitude des joueurs soit du fait des cheaters qui pullulent. Quoi qu'il en soit, c'est hétéroclite, et nous on aime ça.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 39 Semaine 38 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Microsoft Flight Simulator Mafia: Trilogy Mafia: Trilogy Microsoft Flight Simulator Marvel's Avengers Marvel's Avengers 2 Les Sims 4 : Édition Standard Mafia: Definitive Edition Mafia: Definitive Edition Les Sims 4 : Édition Standard eFootball Pro Evolution Soccer 2021 eFootball Pro Evolution Soccer 2021 3 Farming Simulator 19 – Édition Platinum Marvel's Avengers Marvel's Avengers Marvel's Avengers NBA 2K21 NBA 2K21