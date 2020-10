Coreteks, une chaîne Youtube, a publié ce week-end, pendant que vous bronziez à la plage, une vidéo. Jusque-là rien d'anormal. Il y est présenté entre autres choses, la photo du die de Big NAVI, RDNA2, celui qui est attendu pour marquer le retour d'AMD sur le segment très haut de gamme, celui où il est absent depuis trop longtemps, englué dans du GCN tiré jusqu'à plus soif. RDNA avait marqué un retour gagnant en changeant d'architecture, mais il manquait une pièce à l'édifice.

Cette photo montre un die, évidemment débarrassé de toute inscription, et il serait celui de la rédemption et de la concurrence retrouvée, nous le souhaitons ardemment pour nos finances ! Le YT a estimé les dimensions du die à 29 x 18.5mm, soit une surface de 536mm². Ce nombre, vrai ou faux, reste plausible, dans la mesure où une RTX 3080 est entre 80 et 100% plus rapide qu'une RX 5700 XT. Et comme cette même RX 5700 XT a un petit die de 251 mm², pour avoir des perfs "doublées", on peut imaginer qu'il faut un die qui soit au moins le double de celui-ci d'un point de vue purement empirique. Mais il faudra des transistors pour augmenter les perfs, et le doublement mini de la surface resterait cohérent.

Ça ne dit pas que ceci est vrai, puisque c'est un calcul de superficie estimatif, mais il faut garder ça en tête, car ça ne devrait pas être loin de la réalité, celle que l'on découvrira dans 23 jours !