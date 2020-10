La mémoire vive, c'est toujours un composant que l'on oublie - à tort - dans un PC et qui se retrouve quand même souvent négligé. Pourtant, on retrouve tout un tas de références sur le marché et les marques tentent toujours plus de repousser ce qui est faisable en DDR4. Pour rappel, nous avions eu le droit il y a quelque temps à des modules 5100 MHz chez Crucial, un kit haut de gamme qui ne pourra pas s'installer partout. Aussi, Patriot avait répondu présent en augmentant la vitesse de ses Viper 4 Blackout à 4400 MHz, de quoi proposer un catalogue encore plus varié pour les consommateurs. Passons à G.Skill, la société avait pu mettre à jour ses modules vers des fréquences plus avantageuses et nous propose aujourd'hui quelque chose d'un peu plus neuf - enfin presque. Nous voici devant énième co-branding qui se profilerait à l'horizon, cette fois-ci entre G.Skill et Asrock sur de la DDR4.

Une série SNIPER X STEEL LEGEND Edition est en préparation, une collaboration qui se ferait donc entre Asrock avec sa gamme bien connue et le célèbre fabriquant de mémoire vive. On retrouvera donc deux modèles, un kit de deux barrettes de 8 Go, pour un total de 16 Go de DDR4 et un autre kit de 32 Go en deux barrettes. Au niveau de la fréquence, on trouvera uniquement de la 3600 MHz, avec des latences de 18-22-22-42. En effet, c'est totalement dans la moyenne de ce que l'on peut trouver sur d'autres références, en revanche c'est un peu dommage lorsque l'on sait que G.Skill propose désormais des kits avec des latences bien plus avantageuses - le prix sera déterminant du coup. La tension de fonctionnement sera la même sur l'ensemble des références, c'est-à-dire 1.35V. Bon, comme vous vous en doutez, l'intérêt d'une telle collaboration c'est surtout de proposer un produit aux couleurs de la gamme STEEL LEGENDS. Ainsi, les dissipateurs ont été relookés afin de coller à la thématique, avec un effet camouflage différent, rappelant finalement la marque Asrock.

Pour le moment, la mémoire ne sera disponible que pour le marché japonais ou la gamme de chez Asrock reste assez célèbre. Bon, pour ceux qui auraient flashé sur le look de cette nouvelle DDR4, vous pourrez toujours vous rabattre sur la Sniper X de base, qui franchement ressemble de très près au modèle présenté. Sinon, il sera surement possible d'importer ces modèles, qui restent livrés avec une garantie à vie chez la marque. Qui sait, peut-être ces modules arriveront ils chez nous à l'avenir, ce qui permettrait aux aficionados de faire une configuration entièrement typée Asrock.