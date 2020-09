C'est à un remaster qu'on s'intéresse aujourd'hui, puisqu'on va s'attarder quelque peu sur Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning qui devrait arriver dès demain dans nos meilleures crèmeries. Initialement sorti en 2012, il a su trouver son public parmi les amateurs de RPG et d'action, et à l'époque, Big Huge Games et 38 Studios avaient été les acteurs de son développement. Pour cette nouvelle mouture, c'est Kaiko qui s'y colle pour nous proposer des graphismes améliorés et un gameplay légèrement revisité pour coller aux standards actuels.

Donc au Comptoir, comme on est des gens simples, on s'est dit qu'on allait faire chauffer la RTX 2080 Gaming OC pour voir si cette version remastrisée valait le coup, classique. On a donc mis les options au maximum pour chaque version, le tout affiché dans une défition 4K UHD qui fait zizir, et on a comparé tout ce petit monde. Quelle ne fut pas notre surprise en constatant avec désarroi le petit foutage de tronche que nous propose ce remaster. Des performances immondes pour un rendu quasi identique ? C'est donc ça, un remaster en 2020 ? On vous laisse juger par vous-mêmes, mais ça va être compliqué de conseiller ce titre quand on trouve l'original aux alentours de 6 balles...