En pratique, cela fait un moment que le multi-GPU, nommé SLI chez Nvidia, n’a plus la cote, chez l’un comme chez l’autre. Par exemple, AMD avait déjà dit en 2019 que le Crossfire n’était plus un point central de travail, notamment parce que le software évoluait plus vite que le hardware, et aucune des dernières Radeon ne supportent le multi-GPU de la maison.

Chez Nvidia la fin du multi-GPU est devenue encore plus flagrante avec les RTX 30, seule la RTX 3090 disposera de 4 liens NvLink actifs et pourra les utiliser pour du SLI, tandis que la RTX 3080 n’a rien. Bref, ça sent depuis longtemps le roussi pour la technologie, mais est-ce vraiment un drame quand les GPU solo, toujours plus gros, poutrent de plus en plus dans les définitions élevées ?

En attendant, chez Nvidia à partir du 1er janvier 2021, plus aucun nouveau profil SLI ne sera intégré dans les pilotes graphiques Game Ready. À la place, ce sont les développeurs qui auront le choix de le faire grâce aux derniers API bas niveau Vulkan et DirectX 12 à leur disposition. Nvidia explique que les créateurs sont en bien meilleure position pour exploiter la puissance cumulée de plusieurs GPU directement dans leurs jeux, plutôt que d'un détour via les pilotes GeForce et des profils SLI.

En somme, Nvidia ne développera plus de profils SLI avec ses pilotes, mais aidera les développeurs pour l’intégration native de profils SLI dans les jeux, confiant que cela donnera de meilleures performances. Les profils SLI existants continueront à être testés et maintenus, mais uniquement pour les GeForce RTX 20 et modèles antérieurs. À partir des RTX 30, la comptabilité SLI dépendra exclusivement de son implémentation (ou non) dans un jeu par le studio.

Pour l’instant, peu de jeux supportent le SLI dit « natif », 12 jeux DirectX 12 et 5 jeux Vulkan. Mais la question demeure, vu le déclin évident des technologies de multi-GPU, dans quelle mesure sera-t-il réellement intéressant et justifiable pour les développeurs d’intégrer ce support directement dans les jeux ? (Source : Nvidia, via Computerbase)

Qui se souvient de ça ?