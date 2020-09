Les routeurs Wi-Fi 6 sont légion en ce moment, chaque constructeur annonce ses produits et il y en a vraiment pour tous les gouts - aussi pour toutes les bourses. La dernière fois que nous avions parlé de routeur, c'était D-Link qui s'était exprimé, en présentant son EXO AX5400. Pour Netgear plus précisément, c'était lors de la mise en lumière du Orbi Pro AX6, un kit Mesh vraiment musclé, mais assez onéreux il faut dire. La marque n'a pas oublié les gamers, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du NPG XR1000, un routeur prenant en charge Wi-Fi 6, propulsé par DumaOS.

Bon vous l'aurez compris, ce produit viendra s'installer dans la gamme des Nighthawk Pro Gaming, il viendra se caler tout en haut du panier, devant le XR500 et XR700. Pour commencer, listons les connectiques. On trouve cinq ports RJ45 en 1 GbE, quatre sont destinés au LAN et un au WAN. Comme à l'habitude, on critiquera le manque de port 2.5 GbE ou plus, au moins pour la partie WAN, puisque ici, ce port sera le goulot d'étranglement en cas de grosse connexion internet. Vient ensuite un unique port USB 3.0, c'est light et c'est surtout ancien, on pestera sur la réticence des marques à intégrer au moins la nouvelle norme 3.1. Reste que cette connectique vous permettra de partager sur le réseau un périphérique de stockage, par FTP ou SMB, ce qui est appréciable et bien pratique.

Vous aurez le droit à un processeur tri-core sur ce modèle, un modèle moulinant à 1.5 GHz, mais dont Netgear n'a pas communiqué la référence. Pour la mémoire, ce sont 512 Mo de RAM qui viendront épauler la configuration? Pour la ROM, ce sont 256 Mo qui sont disponibles pour DumaOS. Bien entendu, on ne peut pas parler de ce genre de produit sans évoquer le Wi-Fi, cette référence supporte les normes de multiplexage habituelles, avec OFDMA, 256 QAM et 1024 QAM. En revanche, pas de trace de MU-MIMO, mais on supposera avec du bon sens que cette feature est bien présente sur l'appareil. Avec ses quatre antennes externes, il sera capable d'atteindre plus de 1 Gbps en sans-fil, mais comme souvent, la marque ne détaille pas le débit sur chaque réseau. Il faudra donc attendre les tests de la presse pour se faire une idée sur les performances réelles de ce routeur.

MODELE Netgear NPG XR1000 CPU Tri-core @1.5 GHz RAM 512Mo Multiplexage OFDMA, 256-QAM, 1024-QAM ROM 256 Mo Mesh Non WI-FI 2.4 GHz - 2X2 / 5 GHz - 4X4 (IEE 802.11ax) Connectiques 3 ports LAN 1 GbE + 1 port WAN 1 GbE Sécurité WPA2, WPA3 OS DumaOS 3.0 Garantie 1 ans (peut être plus en France) Prix Environ 399$

Nous n'avons pas de date de sortie, mais le produit devrait être prochainement disponible chez la plupart des revendeurs. Bémol, sur la fiche technique, on constate une garantie fixée à une simple année… c'est réellement léger, bien entendu cette garantie devrait naturellement monter à deux années en arrivant en France, mais on soulignera que c'est moins que la plupart des concurrents. Le tarif de lancement est estimé à 399,99$ - certains revendeurs l'ont déjà référencé -, ce qui en fait un modèle assez onéreux pour ses prestations.

Si vous êtes un inconditionnel de DumaOS, alors la question ne se pose pas, mais si vous êtes ouvert à d'autres alternatives, alors des références comme le RAX8 de chez Netgear, semblent plus adaptées. Sinon, il ne faut pas oublier que TP-Link propose son très bien équipé Archer AX6000 à un tarif très agressif de 320 euros sur le marché, difficile de faire mieux, mais cela implique de se passer des fonctionnalités gaming. Ce sera au donc au choix de chacun, selon les utilisations et le budget !