S04E36 • 7 septembre - 13 septembre 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

As Far As The Eye est sorti jeudi 10 septembre et a été développé par Unexpected. Gérez vos ressources en mode tour par tour et sauvez votre tribu de la montée des eaux pour mieux atteindre le centre du monde. C'est mignon et malgré tout très complet. Voir du gameplay...

Cloud Gardens est sorti en accès anticipé mercredi 9 septembre et a été développé par Noio. Observez les effets du temps sur des petits paysages urbains que vous aurez créés, ou comment profiter d'un jeu "bac à sable" reposant et sans prise de tête. La page Steam...

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est sorti mardi 8 septembre et a été développé par Kaiko. C'est l'histoire d'un remaster un peu foiré qui fait du mal à un jeu pourtant excellent et largement sous-côté. On ne peut pas tout avoir... Voir du gameplay...

Necromunda: Underhive Wars est sorti lundi 7 septembre et a été développé par Rogue Factor. Un petit RPG tactique au tour par tour (oui, encore), mais cette fois dans l'univers Warhammer 40K, ça vous tente ?. Le site du jeu...

Star Renegades est sorti mardi 8 septembre et a été développé par Massive Damage. Bon, vous allez en avoir marre du tour par tour, mais on fait ce qu'on peut avec l'actu. Donc c'est un RPG typé rogue-lite avec des actions à placer sur une timeline pour être efficace. Le site du jeu...

• Focus

Bon, on va en parler quand même, de ce Crysis Remastered, hein ? Non pas que nous n'en ayons pas déjà fait mention dans nos colonnes, loin s'en faut, mais c'est qu'il arrive enfin, le bougre. Eh oui, car souvenez-vous qu'il fut repoussé suite aux réactions acerbes des joueurs vis-à-vis d'un trailer qui, soyons clairs, n'inspirait pas vraiment confiance. Alors entre temps, le remaster made in Crytek est tout de même sorti sur Switch, le tout en 720p à 30 ips siouplé. Et c'est après avoir bien pouffé (pardon Nintendo, mais non, nous n'avons pas honte) que nous vous annonçons ce que beaucoup savent déjà, à savoir que ce titre tant attendu sortira bel et bien sur PC - mais aussi PS4 et Xbox One - le 18 septembre prochain.

Quoi qu'il en soit, on hâte de tâter ce remaster et de vérifier si, oui ou non, ça fait des bulles quand on pète dans l'eau. Car au cas où vous ne seriez pas au courant, bon nombre d'améliorations seront proposées, outre le traditionnel ravalement de façade cher aux remasters qui n'ont pas été finis à l'urine portugaise*, contrairement à certains, au hasard ceux sortis le 8 septembre 2020... Bref, on attend la bestiole pour voir ce que ça vaut en 2020, et pourquoi pas comparer ça aux derniers mods, histoire de voir si Crytek est capable de surpasser des amateurs éclairés.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Brütal Legend

Pour participer, soyez inscrit au CDH et écrivez "BX" quelque part dans votre ragot.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 18 septembre à 20h.