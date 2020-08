Autant des fois on s'attend à des résultats plutôt convenus du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), autant là, force est de reconnaître que celle-là, on ne l'a pas vue venir. On parle bien de l'OVNI Fast & Furious: Crossroads qui a su trouver son public sur Xbox One alors même qu'il est déjà considéré par beaucoup comme méritant une nomination instantanée aux Gérards du jeu vidéo... Bref, nous ne cherchons pas à comprendre le désespoir la logique là-dedans, nos cerveaux ayant déjà bien trop souffert durant cet été particulier.

En ce qui concerne les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), c'est la foire aux doublons. Évidemment Fall Guys étonne toujours par sa première position et on brûle d'impatience de voir à partir de quand les joueurs vont se lasser, mais les doublons on les constate surtout Flight Sim et New World. Autant le simulateur ne nous étonne pas, autant ce nouveau MMORPG signé Amazon nous épate par son classement puisqu'on rappelle qu'il n'est encore qu'en phase bêta et qu'il sortira en début d'année prochaine... Ce qui nous permet de conclure avec un bon gros WTF.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 33 Semaine 32 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Ghost Of Tsushima EA UFC 4 Les Sims 4 - Édition Standard Ghost Of Tsushima F1 2020 - Seventy Edition 2 Farming Simulator 19 – Édition Platinum EA UFC 4 Fast & Furious : Crossroad Farming Simulator 19 – Édition Platinum The Last Of Us Part II GTA V : Édition Premium 3 Farming Simulator 19 The Last Of Us Part II F1 2020 - Seventy Edition World of Warcraft : Battle for Azeroth F1 2020 - Seventy Edition Call Of Duty: Modern Warfare