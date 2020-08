Ces derniers temps, D-Link a dévoilé pas mal de matériel réseau dédié aux entreprises, par exemple avec son commutateur PoE DSS-100E, proposant des spécifications intéressantes pour des tarifs assez abordables. La société avait aussi mis en avant sa nouvelle gamme Nuclias Connect, avec une gestion réseau hybride via le cloud, ayant pour but de simplifier la vie aux PME. L'avalanche récente de routeurs Wi-Fi 6 n'a pas laissé de marbre la société, qui en début d'année avait lancée ses routeurs DIR-X1860 et DIR-X1560, deux modèles assez bien équipés, compatibles avec les assistants vocaux. Eh bien, cette fois-ci, D-Link lance un modèle assez premium et haut de gamme, le EXO AX5400 Mesh, un produit qui viendra se positionner tout en haut du catalogue.



Ce DIR-X5460 viendra apporter un boost sur les performances sans-fil. On trouve pas moins de 6 antennes, ce qui devrait théoriquement augmenter la portée dans votre habitat. Au niveau des débits, il sera possible d'après la marque, d'atteindre 600 Mbps sur le réseau 2.4 GHz et 4800 Mbps sur le 5 GHz, pour un débit cumulé de 5,4 Gbit/s. Bon, comme à l'habitude, il ne faudra pas s'attendre à ce que ces chiffres soient atteignables sur une machine seule, puisque ces indicateurs englobent plutôt l'ensemble du réseau. Les diverses normes de multiplexage sont bien présentes, MU-MIMO, OFDMA et la modulation 1024-QAM. Physiquement, le routeur est bien équipé, avec cinq ports Gigabit Ethernet pour le réseau filaire et deux ports USB 3.0 pour les périphériques. On pestera comme toujours, sur l'absence de ports 2.5 GbE, il n'y en a même pas un pour le WAN, difficile de comprendre un tel choix, surtout sur ce genre de produit haut de gamme. Comme tout bon routeur Wi-Fi 6, la fonction Target Wake Time est de la partie et viendra se charger de contrôler les appareils IoT afin d'améliorer leur efficacité énergétique.

Bon, mais y'a quoi de beau dans ce routeur ? Eh bien déjà vous trouverez 512 Mo de RAM et 128 Mo de ROM, un peu light quand même sur un modèle de routeur aussi avancé. La marque ne fait aucune mention sur le CPU, un peu triste tout de même, l'information est introuvable et ce même sur les fiches techniques des revendeurs - moyen, moyen tout ça. Pour le reste, les fonctionnalités indispensables d'un bon routeur sont bien là (QoS, Firewall, FTP, SMB ...) et on retrouvera la prise en charge des assistants vocaux Amazon Alexa / Google Assistant - pas super secure tout ça. Heureusement, la norme WPA3 est bien supportée sur ce modèle, c'est donc une nouvelle assez rassurante. Pour terminer, on ne pouvait pas oublier la fonction Mesh - argument premier de ce routeur -, qui permettra de coupler d'autres modèles D-Link pour étendre la portée du Wi-Fi.

MODELE D-Link DIR-X5460 CPU Non communiqué RAM 512 Mo MULTIPLEXAGE MU-MIMO, OFDMA, 1024-QAM ROM 128 Mo MESH OUI WIFI 2.4 GHz - 2X2 / 5 GHz - 4X4 (IEE 802.11ax) CONNECTIQUES 3 ports LAN 1 GbE + 1 port WAN 1 GbE SECURITE WPA3 Garantie 3 ans PRIX Environ 349$

Le DIR-X5460 est disponible dès maintenant chez la plupart des revendeurs, pour un tarif de 349$, à noter qu'une version plus light DIR-X4860 devrait arriver plus tard en septembre, pour environ 40$ de moins. Face à la concurrence, ce produit est un poil cher - difficile de se démarquer -, puisque l'on peut trouver dans cette tranche de prix des références bien installées comme le RAX80 de Netgear ou bien le RT-AX86U de chez ASUS. Et encore, pour les plus valeureux d'entre vous, le AX3600 de chez Xiaomi pourra aussi s'avérer être une solution redoutable, tant par son prix que ses caractéristiques.