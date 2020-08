Eh oui, à force de faire les mariolles, la chute fera mal, mais on va en reparler après avoir jeté un oeil aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Qu'est-ce qu'on constate cette semaine, si ce n'est que la PS4 nous montre une diversité relativement habituelle à base d'exclusivités bien fournies ? Eh bien déjà, on va aller en face pour voir sur Streets of Rage 4 est, assez surprenamment il faut le dire, sur le podium des ventes physiques? Et on va terminer sur PC, en se disant que oui, ça y est, tout le monde possède les Sims 4 et WoW, donc va falloir passer à autre chose là...

Et si on s'attarde un chouia sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), on peut voir qu'une promo à -70 % ça fait toujours son petit effet, n'est-ce pas BF5 ? À côté de ça, on a du "petit jeu" comme Risk of Rain 2 ou Among Us, qui font les beaux et se permettent de doubler Flight Sim ou encore Avengers, qui ne sortira toutefois que début septembre. Enfin, si on peut noter qu'Alloy résiste magnifiquement bien, c'est encore Fall Guys qui fait le plus parler de lui, comme le montre le tableau ci-après. Cordialement.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 31 Semaine 30 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Ghost Of Tsushima F1 2020 - Seventy Edition Les Sims 4 - Édition Standard Ghost Of Tsushima F1 2020 - Seventy Edition 2 World of Warcraft : Battle for Azeroth The Last Of Us Part II Street of Rage 4 Farming Simulator 19 – Édition Platinum The Last Of Us Part II Forza Horizon 4 3 Red Dead Redemption 2 Fairy Tail Forza Horizon 4 Football Manager 2020 F1 2020 - Seventy Edition Call Of Duty: Modern Warfare