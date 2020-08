Netgear est assez actif en ce moment et ne perd pas une minute pour présenter ses nouvelles solutions Wi-Fi. La firme nous avait présenté un nouveau satellite Orbi intéressant mais un poil trop onéreux et a mis en lumière un modèle 4G LTE aux spécifications finalement peu convaincantes. Cette fois-ci, nous allons parler de produits destinés au monde professionnel et censés résister à de fortes charges. Voici les points d'accès WAX610 et WAX610Y, tous deux équipés de Wi-Fi 6 et prochainement disponibles sur le marché.

Ce type de matériel se prédestine à une utilisation pour les hotspots au sein des sociétés. Cela peut donc aller de la petite PME qui a besoin d'un Wi-Fi solide dans chaque pièce, à la grande surface qui aurait besoin d'un Wi-Fi pour ses clients. La marque insiste sur le fait que ces point d'accès peuvent supporter un nombre très important d'utilisateurs en même temps sans affecter les débits. Vous aurez donc deux bandes, une permettant du 600 Mbps sur le 2.4 GHz et 1200 Mbps sur le 5 GHz - théoriques bien sûr. L'alimentation de ces engins se fera via PoE, tout comme l'arrivée du réseau, via un unique port 2.5 GbE. Ces points d'accès sont bien entendu administrables, il faudra utiliser l'application Insight, qui propose une unification de vos périphériques et un contrôle à distance. Bon, bien que le fait de gérer son matériel via le cloud ne soit pas forcément ce qui se fait de plus sécurisé, la marque a quand même opté pour une intégration du WPA3 - D-Link pourrait en faire autant.

La borne WAX610 est proposée pour un tarif de 179,99 euros, alors que la WAX610Y, qui est un modèle extérieur - celui-ci résiste donc aux intempéries -, se monnayera pour 269,99 euros. La date de lancement est fixée au 20 août, cette solution permettra aux entreprises de mettre à jour facilement vers la norme 802.11ax. Au niveau de la concurrence, ces nouvelles venues se placent bien, puisque chez Cisco par exemple, il est nécessaire d'aller sur la gamme Catalyst 9100 pour avoir du Wi-Fi 6, bornes qui sont beaucoup plus onéreuses. Si l'on regarde chez TP-Link - qui a récemment mis à jour son catalogue - ou bien Zyxel, on constate que presque toutes les références sont encore en Wi-Fi 5, ces nouveaux Netgear ont donc toute leur place !