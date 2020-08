Nvidia suit la sortie de plusieurs jeux avec de nouveaux pilotes Game Ready. Évidemment, le premier auquel tout le monde pense, forcément, c'est Flight Simulator, qui aura bluffé tout le monde aussi bien par la taille du contenu que la rapidité de sa disponibilité eu égard à son annonce relativement tardive. Second jeu, World of Warcraft Shadowland. Viennent Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2. Enfin, Total War Troy aussi devrait se retrouver plus à l'aise, et c'est toujours mieux que rien !

Nvidia ajouté également 8 nouveaux écrans G-Sync Compatible, ce sont les Acer XB273U GX, VG272 LV, CP5271U, X34 GS, l'ASUS PG329, l'IO Data GC252UXm, et enfin Lenovo Y25-25. Vous noterez, pour conclure, que les pilotes Nvidia Studio de la même référence seront disponibles à partir de demain.