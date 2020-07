Il est de retour, le kit de réalité virtuelle Valve Index !! Bon, mi à part le fait qu'on s'en fiche un peu, jetons donc un œil au reste des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) si vous le voulez bien. Et si vous ne voulez pas, eh bien tant pis, le paragraphe suivant n'attend que vous... Bref, on va la faire très courte, car à part l'arrivée de F1 2020 dans le classement, le reste n'est qu'une resucée de la semaine précédente. Next.

On va donc passer aux meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), puisque c'est ça qui vous intéresse tous (c'est faux). Eh bien bizarrement, c'est là où l'on observe le plus de changement puisqu'on se retrouve à nouveau avec du GTA 5 sur consoles. Incroyable. Ellie et Abby ont toujours le vent en poupe sur PS4 cela dit, ce n'est pas une surprise. Et pour le reste, on va la faire courte aussi, regardez simplement le tableau.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 27 Semaine 26 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Red Dead Redemption 2 The Last Of Us Part II Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard The Last Of Us Part II Assetto Corsa Competizione 2 Les Sims 4 - Édition Standard GTA V : Édition Premium GTA V : Édition Premium Red Dead Redemption 2 The Last Of Us Part II – Édition collector DOOM Eternal 3 Farming Simulator 19 – Édition Platinum Final Fantasy VII Remake Red Dead Redemption 2 Les Sims 4 : Écologie Assetto Corsa Competizione Call Of Duty: Modern Warfare