Ils ont fini par arriver, les pilotes 20.7.1. Ils apportent le support optimisé pour Disintegration, mais ce n'est pas le seul ajout. AMD a incorporé une nouvelle façon de déclarer des bugs. L'utilitaire Bug Report Tool vous demande de remplir un formulaire, tandis qu'il récupère automatiquement les données de votre système afin d'aviser les développeurs de la branche pilote.

Au-delà de ça, il y a une vingtaine de bugs résolus, AMD n'a pas fait le voyage à vide. Cela inclut des jeux, et des gags avec les multiples fonctions incluses dans le Radeon Software (Metrics, overlay, etc). On a noté en revanche, dans les choses non résolues, le prolongement de la guerre d'AMD avec ces écrans noirs intempestifs durant des sessions de jeux. Les Radeon 5000 ne sont pas citées, pas plus que les RX Vega, mais il faut dire que ce souci dure, et qu'il a pris de l'ampleur médiatique depuis le lancement des cartes RDNA.

On rappelle quand même que tout le monde n'est pas touché par ça, heureusement, et que si cela est pénible, pour ne pas dire scientifiquement orchidoclaste, pour ceux qui sont empêtrés et qui ne voient pas de solutions, les autres peuvent quand même se régaler... en attendant RDNA2 et Ampere ?