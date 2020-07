Décidément, Apple fait dans le recel de bruits de couloirs ces derniers temps ! Depuis l’annonce des Mac ARM, faisant ainsi la nique au partenaire Intel en perte de vitesse, les fuites et autres rumeurs s’en voient décuplées. Dernièrement, les GPU étaient au centre de l’actualité, désormais vient le tour des MacBook, et, plus précisément de leur date de sortie.

Alors que certains pouvaient penser à un changement tout en douceur, commençant par les seules versions Air, cela pourrait être plus musclé selon Ming-Chi Kuo, un analyste spécialisé dans la marque à la pomme, travaillant pour le groupe financier asiatique TF International Securities. En effet, ce cher monsieur pencherait pour une première itération sur un MacBook Pro 13,3", qui entrerait en vente pour le dernier trimestre 2020, puis serait secondé par les MacBook Air, dans le pire cas en début 2021.

Sonner l’alARMe, une nouvelle architecture débarque !

Enfin, Apple pourrait profiter de ces modifications sous le capot pour revoir également le design général et ainsi proposer de nouvelles tailles et de nouvelles variantes : pourquoi pas un 14" ou un 16,1" et, soyons fous, équipés d’un écran mini-LED nouvelle génération ? Toujours selon la même source, ces innovations devraient être bien reçues du grand public, de quoi garantir des ventes de 16 à 17 millions d’unités en tout en 2020. De plus, le gaillard verrait bien une baisse de prix des de la série Air du fait de coûts de fabrications en baisse, ce qui résulterait de manière fortement optimiste en un nombre de ventes s’élevant entre 18 et 20 millions d’ordinateurs vendus en 2021. Voilà qui semble fort présomptueux et reste donc à prendre avec des pincettes, mais témoigne sans aucun doute de l’attente que sait créer la firme pommée chez ses clients, y compris en Asie. Reste à voir si la bouliche de cristal de Kuo a été performante ! (Source : MacRumors via NotebookCheck)