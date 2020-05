Retour à la normale en ce qui concerne les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), puisqu'on dit au revoir à SnowRunner pour mieux accueillir à nouveau les RDR2, CoD et autres FIFA... On notera le retour également de DOOM Eternal, on ne sait pas vraiment pourquoi il est de retour deux mois après sa sortie, mais bon. Il faut croire qu'il n'y a rien d 'autre à se mettre sous la dent en ce moment. Cette remarque étant évidemment valables pour les autres jeux, qu'on a coutume de voir depuis plusieurs semaines maintenant.

Du côté des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), il y a à boire et à manger. Entre les DLC (Civ, Total War), les mises à jour (Terraria) et les promotions diverses, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est effectivement varié. Les joueurs PC s'en sont donc donné à cœur joie en cette semaine n° 21, affirmant leur goût pour un hétéroclisme videoludique certain. Purée, c'est beau...

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 20 Semaine 19 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare 2 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Snowrunner - Édition Premium Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 3 Doom Eternal FIFA 20 Doom Eternal Snowrunner Nioh 2 Forza Horizon 4