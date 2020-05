La semaine dernière, on a pu voir qu'AMD, selon les rumeurs, serait en train de préparer des refresh de quelques CPU Matisse, alias les Ryzen 3000 sans iGPU basés sur Zen 2. Les élus seraient les 3600XT, 3800XT et 3900XT. Globalement, si de telles puces existent, GIGABYTE le pense fort en tout cas, on ne s'attend pas à autre chose qu'à des sauts de fréquences, on pourrait même les voir comme des CPU super binnés, comme l'était le 9900KS.

La même source déclare cette fois posséder les fréquences des trois renégats, recensées dans le tableau ci-dessous :

3900XT 4.1 GHz 4.8 GHz 12c/24t 3900X 3.8 GHz 4.6 GHz 12c/24t 3800XT 4.2 GHz 4.7 GHz 8c/16t 3800X 3.9 GHz 4.5 GHz 8c/16t 3600XT 4 GHz 4.7 GHz 6c/12t 3600X 3.8 GHz 4.4 GHz 6c/12t

Comme vous le voyez, on gagne en gros 200 à 300 MHz selon les puces, ce qui implique que le turbo sur tous les coeurs devrait être supérieur à ce qu'il est actuellement dans les mêmes proportions, et tout ça rentrerait dans la même enveloppe thermique ? Reste que ce lancement, prévu par les ragots le 16 juin prochain avec une mise en boutiques le 7 juillet, laisserait peu de vie commerciale aux bousins étant donné que Zen 3 devrait se pointer en décembre au plus tard. Les Ryzen actuels conservant leur avantage sur les Comet Lake, les XT sont donc dispensables... sauf pour ceux qui voudront investir cet été sans capacité d'attendre la fin d'année. Pour eux, le jeu vaudra la chandelle, pour les autres déjà équipés, ce ne serait que par pure geekerie !