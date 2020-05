Vous attendez un boitier unique pour terminer votre nouvelle configuration ? Lian Li répond présent avec l'annonce d'une version limitée pour son O11 Dynamic en partenariat avec PCMR (PC Master Race). Pour rappel, Lian Li ne perds pas de temps et avait présenté pas mal de boitiers en 2019, parmis eux, était présente une version XL de son 011 Dynamic. Lian Li avait déjà proposé plusieurs versions de son boital en collaboration avec Razer ou bien ASUS ROG. Cette fois-ci c'est la version classique qui revient sur le devant de la scène avec cette édition limitée, en reprenant l'ensemble des bonnes idées de celle de base et ajoutant des finitions premium bien classes - attention les traces de doigts. Avant de se pencher sur cette édition PCMR, il convient de rappeler quelque peu les spécifications de ce boitier.

Nous sommes sur un boitier moyen tour proposant une compatibilité allant jusqu'au E-ATX et une compatibilité avec les grosses cartes graphiques avec un maximum de 420 mm accepté. Bien que ce genre de boital soit plus souvent utilisé pour du watercooling, la plupart des ventirads du marché sont acceptés avec une hauteur max de 150 mm prise en charge. En parlant de refroidissement liquide, on trouve trois emplacements 360 mm positionnés en façade, au top et en bas. Autant dire que vous aurez de quoi mettre beaucoup de radiateurs et beaucoup de moulins pour refroidir les plus grosses configurations possibles, ce boitier est réellement plein de possibilités. On vous laisse retrouver les informations techniques par ici !

Mais alors, qu'est-ce qui change réellement sur cette nouvelle version du Dynamic O11 de chez Lian Li ? Rien d'autre que le look et les matériaux employés avec l'ajout d'un panneau en verre trempé proposant un bel effet miroir, une plaque numérotée par un identifiant et limitée à 2000 exemplaires. Pour le reste, on trouve un châssis en métal et rien qu'en métal, avec une alternance de noir et d'argenté pour les couleurs. Le rendu est très satisfaisant et renforce ce sentiment d'avoir un produit haut de gamme devant soi - Lian Li a l'habitude - mais le tarif reste quelque peu salé avec 159,99$ à débourser pour réserver le bougre.

Face à un modèle d'origine trouvable dans les 140 euros et des concurrents de taille comme le très fonctionnel Fractal Design Define R6 ou bien le très design In Win 904 Plus, difficile de se faire une place. On regrettera le peu de prises de risques de Lian Li, qui préfère pour le moment ressortir ses anciens modèles plutôt que de se mettre au gout du jour. Au moins ce boitier pourra se révéler être le partenaire idéal pour une boucle custom de qualité, le choix est alors à méditer.