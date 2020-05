Cette semaine, on commence avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions). Que dire, si ce n'est qu'on retrouve une nouvelle fois l'effet "promotions" que ce soit sur DoS2 ou RDR2. Eh oui, on commence à avoir l'habitude de constater qu'une promotion sur un bon jeu entraîne souvent une remontada dans ce classement hebdomadaire que nous propose Valve. Mais la bonne surprise vient surtout des nains durs à cuire de l'espace, puisque Deep Rock Galactic fait très bonne figure grâce à sa sortie d'accès anticipé. À tester en coop, comme nous vous le disions déjà dans le Gamotron d'hier.

Et en ce qui concerne les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on a nouveau droit à une sacrée performance de SnowRunner, en tout cas sur PC, preuve qu'il ne suffit pas d'être un AAA pour se vendre comme des p'tits pains. Sur consoles, peu ou prou de changements, et on sait que ces plateformes sont plus volontiers sujettes, justement, au AAA, en témoigne une nouvelle fois le clasement de cette semaine 20.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 19 Semaine 18 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare Fallout 4 Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare 2 Snowrunner - Édition Premium Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Les Sims 4 - Édition Standard Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 3 Snowrunner Nioh 2 Forza Horizon 4 Snowrunner - Édition Premium FIFA 20 Snowrunner - Édition Premium