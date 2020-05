Si ça c'est pas une preuve que c'est chaud ! Un chinois, qui a par la suite mis son test sur Bilibilirubine, les scientifiques et médicaux apprécieront la référence, a testé le 10900K, et l'a comparé aux Ryzen 9, les 3900X et 3950X. On y voit des scores, des tableaux, des nombres, parfois on se doute que l'axe des abscisses désigne le meilleur en allant vers la droite, et parfois le meilleur en allant vers la gauche. Quant à la consommation, on se doute que c'est la conso de la machine, ou pas, vu qu'on a un peu de mal avec le mandarin.

Toujours est-il qu'aussi rapide que puisse être visionné un test vidéo, il n'est jamais retranscrit toutes les conditions faites pour réaliser ledit test. Et c'est la différence fondamentale entre ça et des tests réellement protocolés. Un exemple rapide, les fabricants de cartes mères font ce qu'ils veulent avec les TAU, les PL1 et PL2 des CPU Coffee Lake Refresh, aussi qui est averti de ces choses ? Qui l'explique ? Des exemples comme ça, il y en a cent ! Il ne s’agit pas de poser un CPU et lancer un benchmark, en ce sens c'est un test loufoque. Prenez bien garde aux lectures rapides, ça ne donne qu'un infime aperçu, et ça ne constitue pas un test de référence. Quoi qu'il en soit, rien ne vaut de vrais tests officiels, et notre petit doigt nous dit que celui de CDH sera là, à la levée du NDA, mais quand sera-t-il levé ?