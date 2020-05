Il y a deux semaines, nous avions publié les chiffres de vente CPU et GPU du revendeur allemand Mindfactory. On avait pu voir que d'un point de vue processeur, la donne était compliquée pour Intel, mais que sur les cartes graphiques, l'avantage était aux verts, surtout en termes de revenus. Nous avons ceux de la semaine 20, et on va donc les regarder ensemble.

• Les Cépéhusssssss

Regardons donc ce qui s'est vendu en matière de processeurs chez le VPC allemand du 11 au 17 mai, tout ça dans un beau tableau :

Marque AMD INTEL Nombre 6560 910 Pourcentage ventes 87.82% 12.18% Revenus 1 385 820€ 288 320 Pourcentage revenus 82.78% 17.22%

Encore une fois, l'avantage est très net côté AMD, est-ce que Comet Lake changera la donne ? On verra ça le temps voulu ! On voit qu'Intel vend peu, mais rapporte plus d'argent en proportion, preuve de marges bien chaudes. Logiquement, l'AM4 devrait être plébiscité. Si on passe cette fois au détail par processeur, ça donne ça :

Encore cette semaine, le champion, et de loin, se nomme Ryzen 5 3600. Il faut dire qu'il concentre à peu près tout ce qui fait un processeur moderne : prix contenu, performances de premier ordre, consommation et dégagement de chaleur corrects. C'est dur pour Intel qui place son premier bousin loin, quasiment 12x moins vendu que le 3600, c'est le 9700K. Il est clair que Comet Lake va lui apporter un peu d'air, à supposer que ses performances suivent il va sans dire.

• Gépéhusssssss

On passe maintenant aux cartes graphiques :

Marque AMD Nvidia Nombre 2425 3205 Pourcentage ventes 43.07% 56.93% Revenus 736 520€ 1 457 130€ Pourcentage revenus 33.58% 66.42%

Mindfactory vend 4 Radeon pour 6 Geforce, en revanche ça lui rapporte 1/3 des revenus contre 2/3 au caméléon, preuve que la marge est plus haute chez Nvidia. Et cette situation est extrêmement stable par rapport à la semaine 18. Si on regarde le détail des cartes vendues, on a ce classement-là :

Ça ne change pas beaucoup, le marché chez Mindfactory est majoritairement remporté par le binôme RTX 2070 et RX 5700 XT. Les RTX 2060 et RX 5700 suivent dans cet ordre, et au milieu siège la surprenante GTX 1660. Ce n'est pas le même budget, mais on a pu voir que les tarifs étaient remontés pendant le confinement, possible que cette carte ne rencontre pas le même succès dans les semaines à venir. On notera aussi, que sur le segment HEDT, cher, les RTX 2080 et 2080 Ti se vendent pas mal !(Source Twitter)