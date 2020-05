Bon, on vous avait prévenus sans trop prendre de risque, il est vrai, mais regardez comme une nouveauté peut s'incruster au sein des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) ! Car oui, SnowRunner est une nouveauté, et son entrée dans le Top PC et Xbox One fait plaisir. Et si son absence brille sur PS4, on peut se dire que c'est encore à cause de Cloud qui est exclusif à la plateforme de Sony et qui est tout de même un sacré morceau d'un point de vue marketing. On passera sur l'OVNI Fallout 4, premier sur PC cette semaine, allez savoir pourquoi...

Du coup, même si ça bouge bien aussi du côté de meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), on ne peut que regretter que SnowRunner soit une exclusivité EGS, car on aurait bien aimé le voir se frotter aux ténors de la semaine. Mais il faudra attendre l'année prochaine pour le voir débarquer chez Valve, et en attendant, on peut se gaver de titres divers et variés, du AAA au jeu indé en passant par les DLC. Ou plutôt LE DLC, puisqu'Iceborne continue de squatter le classement des semaines après sa sortie.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 18 Semaine 17 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Fallout 4 Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare 2 Les Sims 4 - Édition Standard Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare MotoGP 20 3 Snowrunner - Édition Premium FIFA 20 Snowrunner - Édition Premium World of Warcraft : Battle for Azeroth FIFA 20 FIFA 20