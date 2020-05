Eh bah dis donc ! Cela faisait vraiment longtemps que l'on n'avait pas vu de modding sur le Comptoir. On reprend les créations modding de nombreux artistes, pour les faire connaître, mais surtout pour le plaisir de contempler. Cette fois-ci, nous allons parler d'une création d'AxiomModding, un artiste et moddeur français, proposant régulièrement au public des créations très travaillées. D'après une interview de chez Fractal Design, cela fait déjà 16 ans que AxiomModding propose ses oeuvres. Désormais, le travail est effectué en fonction des commandes de ses sponsors, avec plus de 50 mods produits depuis toutes ces années.

Ici, nous sommes gâtés avec une proposition d'un PC haut de gamme basée sur la thématique du jeu "Gears Tactics". Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas la franchise Gears of War, il s'agit d'une saga pionnière du TPS, originellement sortie sur Xbox 360 et maintenant disponible sur PC. Le genre se renouvelle en passant sur un style Tactical - résumé dispo sur Comptoiroscope - qui se prête finalement parfaitement à l'univers.

Un bel hommage à Marcus Fenix et à l'Emergence Day.

Passons à ce qui nous intéresse, le PC en question ! Pas de petit format ici, puisque c'est un Fractal Design Define 7 qui a été utilisé pour ce mod. Outre les ajouts de modélisation 3D, la peinture du châssis a été totalement refaite à la bombe et à l'aérographe, puis finition au pinceau pour afficher un rendu usé vraiment fidèle. Le rouge sang rappelle la première trilogie et sur la face avant on peut trouver le très emblématique logo "Crimson Omen". Le cache alimentation a été également modifié, sur la tranche on retrouve à nouveau le célèbre logo du jeu ainsi que le nom.

Un rendu final vraiment bluffant.

Vous noterez que le build fait preuve d'une importante cohérence, les ventilateurs RGB permettant bien des merveilles sur l'optimisation des couleurs. Pour le reste de la configuration, des composants totalement noirs ont été privilégiés, afin de contraster au maximum avec le rouge, le rendu final fait quand même son petit effet !

Bon, ce n'est pas tout, mais ce n'est pas le look qui fait tourner les jeux, si ? C'est une grosse config qui a été utilisée, avec un i9-9900K monté sur une ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING. Le bougre ne devrait pas avoir de mal à faire tourner vos titres préférés, avec quand même deux ROG STRIX RTX 2080 OC en SLI NVlink !

Outre le boitier Fractal, on trouve un AIO 360 mm de la marque, ainsi qu'une alimentation ION+ Platinum. Côté mémoire, c'est G.Skill qui s'en occupe, avec les bien connues Trident Z Royal Argent en 4X8 Go.

On trouve sur le dessus un effet usé, rappelant le champ de bataille.

L'intérieur de la bête !

Boitier : Fractal Define 7

Processeur : Intel i9-9900K

Carte mère : ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING

Carte graphique : 2 x ROG STRIX RTX 2080 OC

RAM : 32 Go G.Skill Trident Z Royal Argent 3200 MHz

SSD : WD Black NVME 500 Go

Alimentation : Fractal ION+ 860p Platinum

Refroidissement : Fractal Design Celcius+ S36 Prisma

Ventilateurs : Fractal Design Prisma AL-120

Cables mod : TtMod Sleeve Cable

Pont : NVlink ASUS ROG

Un cache alimentation totalement personnalisé !

AxiomModding, alias Mathias, a mis moins d'une semaine de travail afin de donner vie au projet. Un modding rapide et vraiment soigné, on vous rajoute quelques images du projet avant avancement. Nous tenons à préciser que AxiomModding est seul pour réaliser ces œuvres, tout a été modifié maison et à la mano (bon avec quelques outils quand même), une belle preuve de talent. Lorsque l'on voit ce genre de production, on se dit que les artistes français mériteraient un peu plus de visibilité sur la scène modding.

La façade avant le travail de peinture.