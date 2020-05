Dans des temps immémoriaux, les Mac étaient significativement différents des PC, non seulement dans leur esthétique atypique — qui devient, soit dit en passant, de plus en plus copiée courante — mais également pas leur intérieur. Là où les PC utilisaient des CPU x86 provenant d’Intel ou AMD, les MAC, avant 2006 utilisaient des CPU sous architecture PowerPC issue d’une alliance Apple-IBM-Motorola. Bien que morte pour le grand public, la microarchitecture a connu son heure de gloire, par exemple lors de son intégration au sein de la GameCube, et continue son chemin dans les serveurs avec les CPU POWER9 de chez IBM.

Si la légende veuille que feu Steve Jobs ait refusé des crédits de recherche pour le développement de processeurs plus puissants, préférant aller directement se fournir chez la concurrence — avec les aléas que l’exclusivité Intel donne aujourd’hui — les CPU étaient déjà à la traîne au niveau des performances brutes. Lors du changement vers Intel, l’émulation permettant de conserver la compatibilité des applications a donc pu s’effectuer sans trop de ralentissements pour l’utilisateur final... Sauf que, pour les détenteurs d’un PowerBook G4 de l’époque, c’était un joli piège, car ces machines se sont vues dans l’impossibilité de recevoir les mises à jour suivantes et furent bloquées en 10.5.8 (Leopard).

Cependant, des petits malins ont retrouvé dans les versions de développement de Snow Leopard (numérotée 10.6.x !) la build 10A96 pour serveur, qui s’avère être compatible avec tous les appareils basés sur des processeurs G4 ou G5 et capables de booter sur une clef USB.

Évidemment, il est inutile de cherche une quelconque utilité à ces magouilles autres que la beauté du geste ; car rares sont les logiciels à être compatibles avec OS X en version 10.6.8 (la dernière en date), alors pour une version bâtarde preview de la 10.6... Notez également que toutes les machines sont loin de proposer de l’accélération graphique ; et la réactivité globale du système n’est pas non plus très avenante. À vous de voir, si vous avez du vieux matériel et du temps à perdre ! (Source : MacRumors via Twitter)