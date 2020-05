Carrément, même les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) s'y mettent ! Enfin sauf sur PC où les valeurs sûres restent bien calées sur le podium, mais ce p'tit MotoGP 20 sur Xboîte, quelle surprise ! Et bien évidemment, le remake de Final Fantasy 7 caracole en tête des ventes sur PS4, mais il n'y a rien de bien surprenant ici, tout le monde s'y attendait et ce n'est qu'une confirmation de nos suppositions. Bon, on note quand même ce bon vieux FIFA qui fait de la résistance, mais jusqu'à quand ?

Et en ce qui concerne les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), on a là encore une belle semaine bien remplie, avec quelques belles nouveautés dont Gears Tactics et Streets of Rage 4. Remnant: From the Ashes est également de retour, notamment grâce à son DLC Swamp of Corsus tout neuf, et on se souvient que déjà à l'époque de sa sortie, ce titre avait fait une entrée remarquée dans ce même classement Steam. Dommage que SnowRunner soit exclusif à l'Epic Games Store, on reste persuadés qu'il aurait su trouver sa place ici cette semaine.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 17 Semaine 16 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare Red Dead Redemption 2 Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare 2 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare MotoGP 20 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake – Edition Deluxe Resident Evil 3 3 World of Warcraft : Battle for Azeroth FIFA 20 FIFA 20 Football Manager 2020 Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20