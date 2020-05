Pourquoi ne pas avoir tout fait d’un coup la semaine dernière avec le lancement du reste de la famille Z490 chez MSI ? Idéalement, vous pensez bien que le modèle « ultime » d’une gamme mérite sa propre tribune — un adjectif se traduisant en 2020 par « watercooling RGB » ! D’ailleurs, GIGABYTE et ASUS ont chacun déjà la leur, AORUS Xtreme WaterForce d’un côté et Maximus XII Formula de l’autre (mais le waterblock CPU en moins pour cette dernière), MSI va donc leur emboîter le pas avec une MPG Z490 Carbon EK X !

À l’image de la carte mère ASUS, MSI aussi s’est tourné vers l’incontournable acteur slovène du watercooling EKWB pour habiller la surface autour du socket de son matériel, en réalité ni plus ni moins une MPG Z490 Carbon fraîchement déguisée. Le waterblock monobloc servira donc autant pour le CPU que pour les 12 phases VRM adjacentes, il semble être construit du mélange habituel d'une base en cuivre plaqué au nickel et d'un couvercle en acrylique, où sont intégrés les ports G1/4", mais aussi les inévitables loupiottes RGB adressables.

Pour rappeler brièvement (ou pas) ce qu’offre la carte mère de base, on y retrouve les « nouveautés » quasi universelles comme le Wi-Fi 6, l’Ethernet 2.5G et l’USB 3.2 Gen 2x2, ainsi qu’une puce Realtek ALC1200 pour l’audio, et des prises HDMI et DisplayPort. La MEG Z490 Carbon ne représente pas le top du top de la gamme de MSI, mais propose un bon compromis en matière de fonctionnalités et un design relativement sobre. La donnera changera forcement un peu (beaucoup ?) avec l’ajout du panneau publicitaire EKWB waterblock, puisque le prix grimpera et la quantité de loupiottes augmentera. À titre indicatif, un waterblock Z390 Momentum, très semblable, se commercialise à ce jour pour ~190 € chez EKWB. Sinon, on attendrait maintenant plus qu’une Z490 Aqua chez ASRock ! (Source)