Un titre qui résume pas mal la situation de la semaine passée (ou de celle encore avant), puisque Mount & Blade II: Bannerlord, Resident Evil 3 et Doom Eternal sont encore à l'honneur. En tout cas les meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) nous montrent un solide M&B2, sur la plus haute marche du podium pour la deuxième semaine consécutive, alors que RE3 et Doom perdent un peu de terrain par rapport à la semaine passée. Bon, c'est un peu normal, niveau microtransactions on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent quand on joeu à l'un de ces deux jeux. Le reste du classement fait la part belle aux promotions récentes.

Et si on se penche sur les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), vous serez tous ravis d'apprendre que les Sims reprennent leur trône de jeu le plus vendu sur PC, malgré les années. En revanche, on peut constater ce qu'on avait prédit sans trop se mouiller les semaines précédentes, à savoir que Resident Evil 3 est bien leader des ventes sur consoles. Belle surprise également pour Persona 5, exclusivité PS4 qui profite tout de même du peu de "gros" concurrents pour se placer et faire gagner un peu de blé à qui de droit. Cordialement.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 14 Semaine 13 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Resident Evil 3 Resident Evil 3 Doom Eternal : Edition Collector FIFA 20 Doom Eternal 2 Doom Eternal : Edition Collector Persona 5 Royal - Phantom Thieves Edition Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare 3 Football Manager 2020 Persona 5 Royal - Laucnh Edition FIFA 20 Football Manager 2020 One Piece: Pirate Warriors 4 FIFA 20