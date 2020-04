Sur le terrain du processeur x86, pour l’instant, c’est encore très simple, la lutte se jouant principalement entre les acteurs AMD et Intel que l’on connait que trop bien ! Pourtant, depuis 2018, VIA, l’autre propriétaire d’une licence x86, manigance dans l’ombre pour un retour indirect sur le marché du CPU en question par l’intermédiaire de l’entreprise chinoise Zhaoxin, fondée par VIA à Shanghai. Une opération s’inscrivant notamment dans les lignes de la stratégie pour l'autonomie technologique du pays, particulièrement dans le domaine informatique en favorisant plusieurs acteurs locaux pour la production locale de DRAM, NAND et aussi de CPU. Par exemple, l'un des objectifs est de réduire, voire d’éliminer, l’usage de matériel d’origine étrangère pour les établissements étatiques !

Un gros projet, mais ça avance, la preuve avec l’arrivée récente dans le commerce au détail de la fameuse série KX-6000 de Zhaoxin, l’occasion aussi pour les curieux de tenter de mettre la main sur un exemplaire et prendre des mesures.

Crédit image : Tom’s.

Justement, la division anglophone de Tom’s Hardware a attrapé un KX-U6780A dans ses filets et s’est fait un plaisir de le passer au banc de tests aux côtés de plusieurs références AMD et Intel. Gravé en 16 nm, c’est un octocœur sans SMT/HyperThreading bridé à 2,7 GHz et dénué de boost, il ne vise clairement pas le haut du panier, mais s’adresse tout de même autant aux configurations modestes pour le jeu, qu’aux serveurs et machines bureautiques. Comme vous vous en doutiez peut-être, en pratique, le KX-6000 a bien du mal à tenir la comparaison face aux plus petits processeurs des 2 acteurs chevronnés.

En monocoeur, c’est la défaite avec un IPC bien inférieur à celui d’un A10-9700, en multicœur c’est un peu mieux et le KaiXian se positionnera généralement entre un Athlon 3000G et un Pentium G5600, et sans AVX juste en deçà d’un i3-7100. En jeu 1080p avec une RTX 2080 Ti aux fesses, le KX-U6870A se placera quasi systématiquement à la fin du tableau et joue à la chaise musicale avec le A10-9700, en ayant parfois plus ou moins de proximité avec l’un ou l’autre Athlon 200/300. Pour couronner le tout, sa consommation est légèrement supérieure à celle du vieux CPU Excavator gravé en 28 nm…

Crédit image : Tom’s.

Bref, vous l’aurez compris, vraiment pas de quoi déjà remettre en question le duopole du marché. Toutefois, les bases sont posées et l’élan va sans aucun doute se poursuivre. À ce propos, Zhaoxin prévoit déjà une parité en matière de procédé de gravure dès 2021, et devrait adopter DDR5 et PCIe 4.0 dans la foulée avec la génération KX-7000 ! Ainsi, il ne faudrait pas snober pour autant la nature de l’effort et minimiser de ce qui en train de se dérouler. Jouer à l’autruche a toujours été une erreur et l’industrie ne manque pas d’exemples de (re)naissances et come-back, ou d’entrées en matière fracassantes de nouveaux arrivants ; à l’inverse, les exemples d’échecs ne sont pas rares non plus, bien entendu.

Autrement dit, il se pose maintenant surtout la question de savoir si Zhaoxin est bien en passe de devenir un concurrent sérieux sur le marché, et ce peut-être même potentiellement dès sa prochaine microarchitecture… L’avenir nous le dira !