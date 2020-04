On cause de Doom et Resident Evil 3 sans oublier Mount & Blade II: Bannerlord, dont on vous a annoncé la sortie dans le Gamotron S04E14 et qui cartonne sur Steam, en témoigne le classement des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) de la semaine. Mais évidemment on retrouve RE3 à nouveau, ainsi que Doom Eternal, ce qui est somme toute logique étant donné que ce sont les deux grosses sorties du moment. Aucune surprise ici, malgré la faible durée de vie du dernier titre de Capcom, qui en a fait bondir plus d'un.

Et en ce qui concerne les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), eh bien vous serez ravis d'apprendre que l'édition collector de Doom se vend encore très bien malgré son prix élevé, et que Luffy et sa bande font une apparition timide sur PS4. Modern Warfare et FIFA se contente de squatter le podium, comme c'est le cas depuis quelques semaines déjà, et on s'attend tout de même à voir RE3 débarquer la semaine prochaine dans le classement du SELL, puisque vous savez maintenant qu'il y a une semaine de décalage entre lui et les ventes sur Steam.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 13 Semaine 12 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Doom Eternal : Edition Collector FIFA 20 Doom Eternal Doom Eternal : Edition Collector FIFA 20 Doom Eternal 2 Les Sims 4 - Édition Standard Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare Doom Eternal Call Of Duty: Modern Warfare Doom Eternal : Edition Collector 3 Football Manager 2020 One Piece: Pirate Warriors 4 FIFA 20 Les Sims 4 - Édition Standard Doom Eternal Call Of Duty: Modern Warfare