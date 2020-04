Il semblerait que l'arrivée de la nouvelle monture de l'explorateur web Microsoft Edge ait réussir à conquérir un peu le cœur des utilisateurs PC. En effet, selon le dernier rapport de NetMarketShare, le navigateur Edge de la Raymonde serait passé devant Firefox et devient le nouveau numéro 2 des navigateurs internet. Mais attention derrière ces chiffres il faut comprendre que cela est loin d'être un cas globalisé, puisque qu'il faut comprendre que la dénomination Edge du site contient autant l'ancienne version purement Windows 10 que la nouvelle version à base de Chromium. De plus, la route pour faire de l'ombre à Google - et encore, cela parait compliqué avec un moteur Chromium - est encore très longue, puisque celui-ci maintient une position dominante très forte encore sur l'ensemble des marchés de l'informatique.

Cependant, il faut tout de même avouer que cela profite peu à peu à Microsoft, avec quelques points non négligeables. En effet, Internet Explorer commence enfin à disparaitre grâce à l'arrivée de son émulation totale dans Edge, permettant aux vieilles applications adaptées aux années 90 de pouvoir encore se lancer plus de 20 ans après leur naissance. Autre point, l'arrivée officielle est bien là, mais le navigateur n'a pas encore été forcé via Windows Update, il n'est donc pas encore présent sur la majorité des machines. Et bien entendu, celui-ci ne se fait toujours pas voir sur les systèmes mobiles, où Google et Apple se partagent encore la quasi-intégralité du marché. Il ne reste donc plus qu'à surveiller l'évolution dans les prochains mois, afin de voir si l'exploitation d'une plateforme proche de chrome parviendra à le faire chambouler un peu. (source : Mon Windows)