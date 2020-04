Mount and Blade II était attendu, certains de nos lecteurs ayant manifesté cette attente lors d'un Gamotron dominical. Pour mémoire, il s'agit d'un RPG/jeu d'action qui met aux prises jusqu'à 8 factions qui ne s'apprécient guère, la belle époque ! La vue est à la troisième personne, et le moteur, qui mouline sous DX11, est le Power Engine. Il existe un mode de combat qui met aux prises 100 personnages contre 100, et même 500 contre 500. Gamegpu a fait le test de ce mode précis, et c'est intéressant.

100 contre 100 : la RTX 2080 Ti est battue en FHD par la GTX 1080 Ti, mais reprend les commandes dès le 1440p. La meilleure Radeon est la RX 5700 XT, qui bat de peu la Radeon VII. RTX 2060 et RX 5600 XT s'égalent, les GTX 1060 et 1660 dominent l'armada Polaris, la RX Vega 64 se situe juste devant la GTX 1070. En 1440p, ça ne bouge pas, en UHD, la Radeon VII finit par égaler la RX 5700 XT.

500 contre 500 : en FHD, ça plafonne à la même valeur pour une quinzaine de cartes, une grosse poignée se situe juste un peu en dessous, mais on oscille entre 60 et 68 images par seconde pour toutes ces cartes. GTX 1060 et 1660 dominent encore les Polaris. En 1440p, le nombre de cartes au-dessus des 60 s'amenuise, en UHD, il n'y a plus personne, même si la RTX 2080 Ti est flashée à 59. Là aussi Radeon VII et RX 5700 XT s'égalent.

Au final, on peut voir que le jeu a une plus grande appétence pour le vert que pour le rouge. Il ne semble pas spécialement bien codé, mais depuis Kingdom Come et le premier Mount and Blade, les fans de seigneurie n'ont pas trop le choix.