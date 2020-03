En cette période historique où la précaution est de mise, les activités numériques s'envolent. Enfin avec des ailes numériques, pas des vraies ailes... Mais si, des... Oh pis zut. On voulait vous faire une intro sympa, mais quand l'inspiration n'est pas là, eh bien elle n'est pas là. Quelle poésie. Bref, on jette notre coup d’œil hebdomadaire aux meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs),qui nous montre que quand une grops jeu sort, il est quasiment systématiquement en tête des ventes physiques. On parle de Nioh 2, exclusif à la PS4, et d'Ori, exclusif aux Xbox One et autres PC chers à nos cœurs. Mais le confinement permet aussi aux anciens de venir nous refaire un petit coucou, ainsi l'incroyable Anthem (LUL) est présent cette semaine. Dingue.

Quant aux meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), on ne peut qu'admirer la performance de Doom Eternal, présent à de multiples reprises dans le tableau même s'il triche, puisque ce sont plusieurs versions qu'on a là, sans doute régionales, et y compris la version de pré-commande. Bref. Borderlands 3 sorti sur Steam la semaine passée après son exclusivité temporaire sur l'EGS continue aussi d'attirer les "Steamards", et Ori tient bon en dernière position, preuve que... Bah qu'il est trop bien, ce jeu, bordel à cul.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 11 Semaine 10 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Nioh 2 Ori And The Will Of The Wisps – Edition Collector Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 Call Of Duty: Modern Warfare 2 Battlefield V GTA V : Édition Premium Ori And The Will Of The Wisps Football Manager 2020 Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot 3 Anthem Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20