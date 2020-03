Alors cette semaine, ça bouge un pwal. On constate tout d'abord le retour de Goku & friends au sein même des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), en tout cas sur consoles de salon, tout comme RDR2 qui s'invite à nouveau sur la 3e marche du podium sur PC. Bon, pas grand chose de nouveau jusqu'ici, on va pas se mentir... Et si on zieutait le classement des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions) ?

Et là, c'est le drame... Déjà, Borderlands 3 qui sort sur Steam, ça calme et ça montre quand même que pas mal de monde a boycotté la sortie sur l'Epic Games Store. Mais on notera aussi la présence de Doom Eternal, dont la sortie est prévue pour la fin de cette semaine (le 20 mars) et dont les précommandes ont été ouvertes, laissant apparaître le bougre à deux reprises dans le tableau. Une histoire de versions, on vous expliquera. Ah et sinon, Ori 2 fait un très beau score (mérité, de surcroît), tout comme Grandblue Fantasy en mode jeu de baston, nouveauté qui débarque elle aussi. Mais le grand gagnant de la semaine, c'est Hervé, et on laisse le soin à ceux qui ont compris le calembour de l'expliquer aux autres dans les ragots. Un indice : Alyx.

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 10 Semaine 09 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 Call Of Duty: Modern Warfare 2 Football Manager 2020 Dragon Ball Z: Kakarot Dragon Ball Z: Kakarot Farming Simulator 19 – Édition Platinum Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 3 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare FIFA 20 GTA V GTA V : Édition Premium Forza Horizon 4